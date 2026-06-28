WM: Nagelsmann denkt über personelle Wechsel nach

SPORT1 29.06.2026 • 01:15 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann schließt Veränderungen für das WM-Sechzehntelfinale nicht aus. Details aus seinen Überlegungen will er nicht preisgeben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat personelle Veränderungen für das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay nicht ausgeschlossen.

„Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern. Es gibt aber auch Überlegungen, alles so zu belassen“, sagte Nagelsmann vor dem Spiel am Montag (22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Foxborough.

Viel mehr ließ sich der 38-Jährige nicht entlocken. Es gehe schließlich auch darum, „dem gegnerischen Trainer die Arbeit nicht leichter zu machen, als es sein muss“. Man wolle schauen, „was uns der Gegner anbietet und was unserem Spiel helfen kann“.

„Ich habe schon vor dem letzten Spiel gesagt, dass ich finde, dass man immer alle Dinge diskutieren kann“, ergänzte Nagelsmann. Am Ende müsse man „in der Kommunikation mit den Spielern und dem Trainerteam die Entscheidung treffen und das werden wir morgen tun“.

WM: Nagelsmann lässt sich nicht in die Karten schauen

Erwartet wird, dass Nathaniel Brown nach seinen leichten Adduktorenproblemen als Linksverteidiger in die Mannschaft zurückkehrt. Ob es weitere Änderungen gegenüber der Niederlage zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) geben wird, werde man am Montag „auf dem Spielbericht sehen“.

Nagelsmann schwor seine Mannschaft auf ein heißes Spiel ein. „Sie definieren sich über den Defensivfußball, den sie gut spielen. Offensiv spielen sie sehr geradlinig. Es ist ein unangenehmer Gegner, der uns einiges abverlangen wird“, sagte Nagelsmann.

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