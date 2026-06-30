"Ich glaube, dass ich dieses Jahr die WM gewinne"

Philipp Heinemann 30.06.2026 • 21:07 Uhr Lamine Yamal greift nach dem WM-Sieg - und fürchtet auch die Topfavoriten aus Frankreich nicht.

Lamine Yamal geht mit einer gigantischen Portion Selbstvertrauen in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft.

„Wenn ich zu einem Wettkampf gehe, bin ich davon überzeugt, dass ich ihn gewinnen werde – deshalb glaube ich auch, dass ich dieses Jahr die WM gewinnen werde“, erklärte der spanische Nationalspieler in einem Interview mit COPE.

Mit Spanien gehört Yamal durchaus zu den Mitfavoriten auf den Titel, auf ganzer Linie überzeugte der Europameister allerdings noch nicht.

Yamal fürchtet auch die Franzosen nicht

„Es stimmt, dass wir uns verbessern können. Wir sind viel besser, als wir derzeit zeigen“, meinte Yamal. Es gehe aber auch nicht ausschließlich um ansprechende Auftritte: „Was ist besser: wie die Niederlande zu spielen und zu Hause zu sein oder wie Paraguay glücklich zu sein?“

Die Niederlande hatten sich gegen Marokko aus dem Turnier verabschiedet, Paraguay hatte Deutschland mit überschaubaren fußballerischen Mitteln rausgeworfen.

Geht es nach Yamal, der noch während des Turniers 19 Jahre alt wird, gibt es keinen echten Favoriten auf den Titelgewinn. Auch die groß aufspielenden Franzosen fürchtet der Angreifer des FC Barcelona nicht.

„Frankreich ist nicht besser als wir, nein. Frankreich ist in guter Verfassung, hat gute Spieler. Aber ich finde nicht, dass es einen echten Favoriten bei dieser WM gibt“, sagte er.