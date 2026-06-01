Im TV nach Deutschland-Spiel: ZDF-Moderatorin trauert um Kollegen

Felix Kunkel 01.06.2026 • 10:42 Uhr Nach dem Deutschland-Sieg gegen Finnland im vorletzten WM-Test endet die TV-Übertragung des ZDF emotional. Katrin Müller-Hohenstein gedenkt eines verstorbenen Kollegen.

Die TV-Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Finnland (4:0) ist mit einer traurigen Botschaft geendet. Kurz vor Mitternacht nutzte ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die letzten Momente der Live-Sendung, um den Tod eines geschätzten Kollegen zu verkünden.

„Es war ein schöner Fußballabend, aber manchmal ist Fußball eben auch nur die unwichtigste Nebensache der Welt“, sagte Müller-Hohenstein sichtlich bewegt, während sie direkt in die Kamera blickte.

Müller-Hohenstein nimmt emotional Abschied

Und weiter: „Wir von der ZDF-Sportredaktion haben heute unseren Kollegen Marcel Bergmann verloren. Hochgeschätzt und einfach sehr gemocht. Er war viele, viele Jahre bei uns im ZDF beschäftigt und hat sich auch bei vielen Fußballturnieren eingebracht, war ein großer Schalke-Fan – und jetzt ist er nicht mehr da. Wir sind sehr traurig und werden ihn immer in lieber Erinnerung behalten.“

Bergmann starb am Sonntag, nur wenige Tage nach seinem 62. Geburtstag. Dem Express zufolge arbeitete er seit 1991 für das ZDF.