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In Gedenken an Diogo Jota: Portugiesen spielen mit Armbändern

In Gedenken an Diogo Jota: Portugiesen spielen mit Armbändern

Ronaldo und Co. bekamen die Armbänder, in denen auch der Name ihres verstorbenen Teamkollegen steht, von Premierminister Luis Montenegro geschenkt.
Ronaldo und Co. tragen spezielle Armbänder
Ronaldo und Co. tragen spezielle Armbänder
© AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA
SID
Ronaldo und Co. bekamen die Armbänder, in denen auch der Name ihres verstorbenen Teamkollegen steht, von Premierminister Luis Montenegro geschenkt.

Die portugiesischen Fußball-Nationalspieler gedenken ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden. Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, „genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota.“

Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus. „Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen“, sagte der Profi von Paris St. Germain. „Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten“, ergänzte der 26-Jährige, „wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen.“

Diogo Jota, der für die Selecao insgesamt 49 Länderspiele bestritt und zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag stand, war im Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen.

Portugal bestreitet sein erstes WM-Spiel am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo (19.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV). Weitere Gegner in der Gruppe K sind Usbekistan und Kolumbien.

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