Kampfansage vor Duell mit Haaland: "Wollen die Welt schocken"

SID 16.06.2026 • 03:21 Uhr Iraks Nationaltrainer Graham Arnold gibt sich kampfeslustig. Gleich beim WM-Auftakt gegen Norwegen und Starstürmer Erling Haaland sucht der krasse Außenseiter seine Chance.

Nationaltrainer Graham Arnold hat eine klare Mission: Die „fußballbesessenen“ Menschen im Irak stolz machen und die WM als Underdog aufmischen.

„Nur hier zu sein, reicht nicht“, sagte der Australier vor dem ersten Gruppenspiel gegen Norwegen in der Nacht zu Mittwoch (0.00 Uhr im LIVETICKER) in Foxborough. Das Ziel sei, „unsere beste Leistung abzurufen und zu versuchen, die Welt zu schocken.“

WM: Irak erstmals seit 40 Jahren wieder mit dabei

Für den Irak ist es die Rückkehr auf die WM-Bühne nach 40 Jahren. Als 48. und damit letztes Team hatte sich Arnolds Mannschaft die Teilnahme an der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gesichert.

„Die letzten zwölf Monate, seit ich im Amt bin, waren hart, aber ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, dass wir es bis hierher geschafft haben“, betonte der langjährige Nationalcoach der Socceroos aus Australien.

Dass einige WM-Außenseiter bereits im laufenden Turnier für Furore gesorgt haben, verleihe seinen Schützlingen noch mehr Zuversicht für das Duell mit Erling Haaland und Co.