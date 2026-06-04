Die Fußball-Nationalmannschaft des Iran hat vor der brisanten Anreise zur WM in Nordamerika (11. Juni bis 19. Juli) einen sportlichen Erfolg erzielt.
Iran siegt vor brisanter WM-Reise
Im türkischen Antalya gewann die Mannschaft von Nationaltrainer Amir Ghalenoei ihr Testspiel gegen Mali mit 2:0 (1:0). Für die Tore sorgten Saeid Ezatolahi (12.) und Ramin Rezaeian (55.). Das Duell fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Am Samstag ist für die Iraner ein Flug nach Spanien geplant, bevor es von dort aus weiter zum Turnier-Quartier in Tijuana/Mexiko geht. Die Ankunft wird am Sonntagmorgen erwartet. Ursprünglich hatte die Mannschaft ihr Camp in Tucson/Arizona geplant, dieses wurde dann nach Mexiko verlegt.
Einreise in die USA: Iran wartet weiter auf Visa
Die drei Vorrundenspiele finden in den USA statt. Die iranische Auswahl wartet jedoch weiterhin auf Visa für die Einreise in die Vereinigte Staaten. Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand, seit die USA und Israel Ende Februar begannen, den Iran zu bombardieren.
Das erste WM-Spiel soll der Iran am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland bestreiten. Neben Neuseeland trifft das Team Melli in Gruppe G außerdem auf Belgien (21. Juni/Los Angeles) sowie Ägypten (27. Juni/Seattle).
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