Iran plant WM-Anreise

SID 02.06.2026 • 14:42 Uhr Noch immer ist die Visa-Situation der Nationalmannschaft des Iran ungewiss, dennoch soll es am Wochenende mit Zwischenstopp Richtung WM-Basislager losgehen.

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft will inmitten der noch immer ungewissen Visa-Situation am Wochenende in Richtung ihres WM-Basislagers aufbrechen.

Wie Verbandspräsident Mehdi Taj am Dienstag mitteilte, sei am Samstag ein Flug nach Spanien geplant, bevor es von dort aus weiter zum Turnier-Quartier in Tijuana nach Mexiko geht.

Die Delegation werde in den kommenden Tagen „ein mexikanisches Visum erhalten, und dann wird uns schnell ein US-Visum ausgestellt“, versicherte Taj wenige Tage vor dem Start des Turniers, das ab dem 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird.

Krieg im Iran: „Alle Pläne über den Haufen geworfen“

Ursprünglich hatte die Mannschaft ihr Camp in Tucson/Arizona geplant. Nun wollen die Iraner ihr WM-Quartier in Mexiko beziehen. Die drei Vorrundenspiele finden aber in den USA statt.

Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand, seit die USA und Israel Ende Februar begannen, den Iran zu bombardieren.

„Die Lage im Land und insbesondere der Krieg haben all unsere Pläne über den Haufen geworfen“, erklärte Taj. Zudem sei die Vorbereitung auf die WM durch „finanzielle Schwierigkeiten“, die aus der Wirtschaftskrise des Landes und insbesondere aus der starken Abwertung der nationalen Währung gegenüber dem Dollar resultiert seien, beeinträchtigt gewesen, sagte der Verbandspräsident.