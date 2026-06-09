Jungstar Yamal: Wachsfigur neben Messi und Beckenbauer

SID 09.06.2026 • 10:54 Uhr Das spanische Toptalent ist künftig in Berlin bei Madame Tussauds zu bewundern. Dies sei "eine riesige Ehre", sagt der 18-Jährige.

Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada soll Jungstar Lamine Yamal in den kommenden Wochen die große Bühne erobern – in Berlin steht der 18 Jahre alte Spanier ab sofort schon in einer Reihe mit den ganz Großen wie Lionel Messi, Franz Beckenbauer oder Uwe Seeler. Seit Dienstag können Fans bei Madame Tussauds die Wachsfigur von Yamal bewundern.

„Die Figur ist der Wahnsinn. Dass ich jetzt als Wachsfigur bei Madame Tussauds stehe, ist eine riesige Ehre und ein Moment, den ich nie vergessen werde. Es wirkt wirklich fast so, als würde ich mir selbst gegenüberstehen“, sagte das Toptalent des FC Barcelona, das im spanischen Nationaltrikot und mit fester Zahnspange ausgestellt ist.

Auf Yamal ruhen die spanischen WM-Hoffnungen. Der Turnierfavorit trifft in Gruppe H auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Yamal verpasste angeschlagen die Generalprobe gegen Peru (3:1), soll aber rechtzeitig zum Auftakt fit sein. Schon bei der EURO 2024 hatte der trickreiche Offensivspieler nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.