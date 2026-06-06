Harry Kane hat Englands Fußball-Nationalteam zu einem mühevollen Erfolg im vorletzten WM-Test geführt. Der Stürmerstar von Bayern München erzielte beim glanzlosen 1:0 (1:0) gegen WM-Teilnehmer Neuseeland am Samstag in Tampa/Florida den einzigen Treffer für das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel.
Kane trifft, aber England siegt glanzlos
Thomas Tuchel testet gegen Neuseeland und wechselt munter durch. Dank Harry Kane steht trotz eines dürftigen Auftritts am Ende ein Sieg.
Der frühere Bayern-Coach ließ nach der Halbzeitpause eine runderneuerte Elf spielen, Kane blieb nach seinem Kopfballtor (45.+2) in der Kabine. Auf die Arsenal-Profis Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka und Noni Madueke, die vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain verloren hatten, verzichtete Tuchel noch.
England bestreitet seine Generalprobe für die WM in den USA, Mexiko und Kanada am Mittwoch (ab 22 Uhr im LIVETICKER) gegen Costa Rica. In Gruppe L geht es dann gegen Kroatien (17. Juni), Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni).
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