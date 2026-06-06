Kane trifft, aber England siegt glanzlos

SID 06.06.2026 • 23:59 Uhr Thomas Tuchel testet gegen Neuseeland und wechselt munter durch. Dank Harry Kane steht trotz eines dürftigen Auftritts am Ende ein Sieg.

Harry Kane hat Englands Fußball-Nationalteam zu einem mühevollen Erfolg im vorletzten WM-Test geführt. Der Stürmerstar von Bayern München erzielte beim glanzlosen 1:0 (1:0) gegen WM-Teilnehmer Neuseeland am Samstag in Tampa/Florida den einzigen Treffer für das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel.

Der frühere Bayern-Coach ließ nach der Halbzeitpause eine runderneuerte Elf spielen, Kane blieb nach seinem Kopfballtor (45.+2) in der Kabine. Auf die Arsenal-Profis Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka und Noni Madueke, die vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain verloren hatten, verzichtete Tuchel noch.