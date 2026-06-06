Keine Schonung für Kane? Tuchels Gratwanderung

Conrad Fröhlich 06.06.2026 • 14:33 Uhr Harry Kane ist für die englische Nationalmannschaft der große Hoffnungsträger auf den WM-Titel. Nationaltrainer Thomas Tuchel muss mit den Diensten des Torjägers vorsichtig haushalten.

Auf ihm ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation: Harry Kane soll England zum Weltmeistertitel schießen. Nationaltrainer Thomas Tuchel muss aber mit den Kräften des Torgaranten (61 Saisontore für Bayern) haushalten. Das machte der Deutsche auf einer Pressekonferenz deutlich.

„Wir werden versuchen, Harry fit zu halten und ihn so oft wie möglich einzusetzen, aber hoffentlich haben wir die Chance, ihn nicht in jedem Spiel 90 oder 120 Minuten einsetzen zu müssen“, erklärte Tuchel und fügte hinzu: „Wir hoffen, dass Spieler die Chance haben, einzuspringen, aber das gilt für alle.“

Natürlich hat der Ex-Bayern-Coach im Hinterkopf, dass Kane mit dem deutschen Rekordmeister eine intensive Saison in den Beinen hat. Auch wenn der FCB dank der früh entschiedenen Meisterschaft in der Bundesliga mit den Kräften des Torjägers haushalten konnte und Trainer Vincent Kompany ihn immer mal wieder durch Nicolas Jackson ersetzt hatte, erlebte der Torschützenkönig (36 Treffer in 31 Bundesliga-Partien) eine lange Saison, die erst mit dem DFB-Pokalsieg gegen Stuttgart endete (3:0-Sieg).

Tuchel: „Ich denke, er ist in bester Verfassung“

Auch im Testspiel gegen Neuseeland (ab 22 Uhr LIVETICKER) baut Tuchel auf die Dienste des 32-Jährigen, der dem englischen Nationaltrainer zufolge in bestechender Verfassung ist: „Er sieht nach Topform aus. Er trainiert auf höchstem Niveau. Wir hatten heute eine defensive Trainingseinheit und er führte die Intensität an“.

Diese hat sich der Stürmer laut Tuchel bei den Münchnern angewöhnt: „Er ist so sehr an das hohe Pressing von Bayern München und das intensive Spiel gewöhnt, weil sie in der gegnerischen Hälfte spielen. Ich denke, er ist in bester Verfassung.“

Diese Intensität möchte Tuchel auch gegen Neuseeland sehen – und zwar von allen Spielern. Folglich plant der Übungsleiter, beinahe allen Spielern 45 Minuten Spielzeit zu geben und seine Startelf zur Pause komplett auszutauschen.