Schwindelerregende Zahlen: WM-Held überholt Kimmich

Conrad Fröhlich 16.06.2026 • 21:42 Uhr Der Hype um Kap-Verde-Keeper Vozinha will einfach kein Ende nehmen. Der Schlussmann, der Spanien zur Verzweiflung brachte, hat bei Social Media zahlreiche DFB-Stars überholt - unter anderem Joshua Kimmich.

Nach Abpfiff war Vozinha plötzlich der gefragteste Mann des Abends. Kap Verdes Keeper, der mit zahlreichen Paraden die spanische Offensive zur Verzweiflung brachte und maßgeblich dazu beitrug, dass der Inselstaat dem Europameister einen Zähler abrang (0:0), erlebte einen enormen Social-Media-Zuwachs.

Als der Keeper nach der Partie auf sein Handy blickte, sah er plötzlich über 2 Millionen Follower. Und die Zahlen stiegen konstant an, sodass dem Keeper bereits am Tag nach der Partie unglaubliche 9,3 Millionen Menschen folgen (Stand: 16. Juni, 21.20 Uhr). Während des Spiels hatten Experten eines brasilianischen TV-Senders dazu aufgerufen, den Schlussmann bei Social Media zu würdigen.

Damit überflügelte der 40 Jahre alte Keeper namhafte Profis der Topnationen wie zum Beispiel DFB-Vizekapitän Joshua Kimmich, der „nur“ 8,6 Millionen Follower hat. Auch Jamal Musiala (7,3 Millionen) und Florian Wirtz (5 Millionen) hat Vozinha locker überholt – ebenso wie den offiziellen DFB-Account mit 7,4 Millionen.

Kap-Verde-Keeper erlebt emotionalen Abend

Nachdem die Überraschung für den WM-Neuling und das drittkleinste Teilnehmerland der WM-Geschichte perfekt war, übermannten den Torhüter des portugiesischen Zweitligisten GD Chaves die Gefühle. Tränen kullerten ihm übers Gesicht, er dachte an seine verstorbenen Großeltern und seine Mutter, die wegen Visa-Problemen nicht im Stadion sein konnte.

„Es ist verrückt, es ist verrückt“, meinte Vozinha nach der Partie in Hinblick auf die Follower-Zahlen und lachte dabei ungläubig.