Kimmich spürt "besonderen Hunger und Antrieb"

SID 17.06.2026 • 07:26 Uhr Joshua Kimmich sieht die deutsche Nationalmannschaft glänzend aufgestellt. Der Kapitän ist überzeugt davon, dass die Mannschaft auch in den nächsten Jahren weiter zusammenwachsen wird.

Kapitän Joshua Kimmich sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Gegenwart und für die Zukunft glänzend aufgestellt.

„Außer Manu (Anm. d. Red.: Neuer) haben wir nur Spieler im Kader, die mit der Nationalmannschaft noch nichts gewonnen haben. Sie haben diesen besonderen Hunger und Antrieb, etwas Besonderes zu schaffen“, sagte Kimmich und fügte mit Blick auf das ausgewogene Teamgefüge mit erfahrenen Spielern und jungen Wilden an: „Die Mischung hilft uns definitiv.“

Das habe er allerdings auch vor der missratenen WM 2018 in Russland gedacht. „Da hatten wir viele Weltmeister dabei, viele Confed-Cup-Sieger. Das hat uns am Ende nicht viel geholfen“, sagte Kimmich. Im aktuellen Kader würden es aber viele Spieler zu schätzen wissen, „hier dabei zu sein“. Alle hätten „extrem Bock auf Fußball“.

Kimmich will die jungen Spieler unterstützen

Kimmich setzt große Hoffnungen in die aktuelle Generation. „Die Generation davor hat ausgezeichnet, dass sie über Jahre zusammengewachsen ist“, sagte er mit Blick auf die Weltmeister von 2014. „Bei uns hatte ich in den letzten Jahren nicht so das Gefühl, dass etwas zusammengewachsen ist. Wir hatten nach den Turnieren immer einen Neustart.“

Unabhängig vom Ausgang der WM in den USA, Mexiko und Kanada könne nun „eine Mannschaft zusammenwachsen, die sich über die nächsten Jahre entwickelt“. Er habe „Vertrauen in die jungen Spieler, dass sie auch in zwei, drei Jahren noch da sind und eine feste Säule in der Mannschaft werden“.