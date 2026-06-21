Klopp hat klare Antwort in Undav-Debatte

Maximilian Huber 21.06.2026 • 17:47 Uhr Deniz Undav schießt Deutschland zum Sieg gegen die Elfenbeinküste. Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stürmer in die Startelf befördern? Jürgen Klopp hat eine klare Antwort auf diese Frage.

Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Fußball-WM weiterhin auf die Joker-Qualitäten von Deniz Undav setzen? Jürgen Klopp hat auf die wieder einmal entfachte Debatte um den Stürmer des VfB Stuttgart eine klare Antwort.

„Mir würde kein Grund einfallen, warum man das ändern sollte“, sagte der 59-Jährige in seiner Rolle als Experte für MagentaTV. „Irgendwann wird uns Deniz Undav beweisen dürfen, dass er über 90, 95 oder 120 Minuten gehen kann und immer noch hellwach ist. Aber im Moment ist das (seine Funktion als Joker; Anm. d. Red.) seine Rolle. Und er macht das überragend.“

Nagelsmann hatte den 29-Jährigen im Spiel gegen die Elfenbeinküste in der 60. Minute ins Spiel gebracht. Undav schoss zwei Tore und drehte die Partie quasi im Alleingang. Ob der VfB-Stürmer im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador einen Platz in der Startelf bekommen wird, wollte Nagelsmann nach dem 2:1-Sieg gegen die Ivorer noch nicht entscheiden.

Klopp bringt Woltemade ins Spiel

„Es kann natürlich sein, dass er gegen Ecuador anfängt. Es kann aber auch sein, dass Nick Woltemade beginnt. Den werden wir auch noch brauchen“, sagte Klopp.

Weil Ecuador gegen Curacao nicht über ein 0:0 hinauskam, steht Deutschland bereits als Gruppensieger fest. Schon im ersten Gruppenspiel gegen Curacao (7:1) kam Undav von der Bank aus in die Partie und steuerte in knapp 30 Minuten drei Scorer bei.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg kann sich gut vorstellen, dass Undav gegen Ecuador in der Startelf stehen wird.