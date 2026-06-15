Ronald Koeman mahnte die Niederlande zur Demut. Natürlich war der Bondscoach über den spät verspielten Sieg beim WM-Auftakt gegen Japan alles andere als glücklich. Als einen Fehlstart wollte der Fußball-Europameister von 1988 das 2:2 (0:0) am Sonntag in Dallas aber nicht verstanden wissen. „Wir denken oft, dass wir die Niederländer sind und jeden leicht besiegen können“, sagte Koeman: „Aber Japan ist eine großartige Mannschaft.“
Koeman fordert Demut: „Wir denken oft…“
Bondscoach Ronald Koeman ordnet das 2:2 der Niederlande gegen Japan ein.
Ronald Koeman verpasst den Auftaktsieg mit Oranje
© AFP/SID/ARIC BECKER
Zwei Mal war die Elftal gegen den viermaligen Asienmeister in Führung gegangen. Die Tore von Kapitän Virgil van Dijk (51.) und Crysencio Summerville (64.) reichten trotzdem nicht zum Start nach Maß. Keito Nakamura (57.) und Daichi Kamada (88.) glichen für Japan aus.
„Wenn man zweimal in Führung liegt und nicht gewinnt, ist das schon ein bisschen enttäuschend“, sagte Koeman. Mit dem Ergebnis konnte der 63-Jährige trotzdem leben, auch wenn der dreimalige Vize-Weltmeister in den kommenden Spielen der Gruppe F gegen Schweden und Tunesien unter Zugzwang steht. „Auch Japan hatte jede Menge Chancen. Es war von beiden Seiten ein erstklassiges Spiel.“ Seine Mannschaft habe „alles gegeben und zeitweise sehr gut gespielt“, befand Koeman.