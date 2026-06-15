Koeman fordert Demut: "Wir denken oft..."

SID 15.06.2026 • 03:50 Uhr Bondscoach Ronald Koeman ordnet das 2:2 der Niederlande gegen Japan ein.

Ronald Koeman mahnte die Niederlande zur Demut. Natürlich war der Bondscoach über den spät verspielten Sieg beim WM-Auftakt gegen Japan alles andere als glücklich. Als einen Fehlstart wollte der Fußball-Europameister von 1988 das 2:2 (0:0) am Sonntag in Dallas aber nicht verstanden wissen. „Wir denken oft, dass wir die Niederländer sind und jeden leicht besiegen können“, sagte Koeman: „Aber Japan ist eine großartige Mannschaft.“

Zwei Mal war die Elftal gegen den viermaligen Asienmeister in Führung gegangen. Die Tore von Kapitän Virgil van Dijk (51.) und Crysencio Summerville (64.) reichten trotzdem nicht zum Start nach Maß. Keito Nakamura (57.) und Daichi Kamada (88.) glichen für Japan aus.