Koeman mit goldenem Händchen: „Alles, was man sich wünscht“

SID 20.06.2026 • 21:46 Uhr Der Bondscoach setzte auf Brian Brobbey - und wurde mit einem frühen Doppelpack belohnt.

Ronald Koeman hatte das richtige Näschen. Der Oranje-Bondscoach setzte nach dem WM-Stotterstart überraschend auf Brian Brobbey – statt des Shootingstars Crysencio Summerville. Prompt bedankte sich der ehemalige Leipziger mit einem frühen Doppelpack und legte den Grundstein zum überzeugenden 5:1 (2:0)-Sieg der Niederlande gegen Schweden.

„Im ersten Tor steckte alles, was man sich wünscht. Wir wissen, dass Brian das sehr gut kann“, sagte Koeman über das 1:0 in der fünften Minute. Brobbey, inzwischen beim AFC Sunderland, drückte eine Hereingabe von Cody Gakpo über die Linie, zwölf Minuten später verlängerte er den Ball von Denzel Dumfries entscheidend mit der Fußspitze zum 100. WM-Tor der Niederlande.

De Telegraaf nannte Koemans Entscheidung für Brobbey einen „genialen Schachzug“. Der 24-Jährige hatte in der WM-Qualifikation keine einzige Minute gespielt, beim 2:2 zum Auftakt gegen Japan war er erst in der 84. Minute eingewechselt worden.

Erklärt hatte der Trainer schon vor dem Anpfiff die Gründe: „Er steht in der Startelf, weil wir offensiv mehr bieten müssen. Er ist eher ein Zielspieler.“ Mit Summerville, der gegen Japan getroffen hatte, sei er „sehr zufrieden, aber er hatte mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Gegen Schweden brauchen wir einen anderen Spielertyp.“