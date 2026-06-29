Koeman über Gakpo: „Er ist bereit zu spielen“

SID 29.06.2026 • 03:37 Uhr Cody Gakpo hat bei der WM einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Für das erste K.o.-Spiel der Niederlande steht er dennoch zur Verfügung.

Der niederländische Stürmer Cody Gakpo steht der Elftal im ersten K.o.-Spiel der Fußball-WM trotz seines privaten Schicksalsschlages zur Verfügung. Das teilte Bondscoach Ronald Koeman vor dem Sechzehntelfinale gegen Marokko in Monterrey (Dienstag, 03.00 Uhr MESZ/MagentaTV) mit. „Er ist bereit zu spielen“, sagte Koeman: „Ich glaube nicht, dass das seine Leistung stark beeinträchtigen wird.“

Der 27-jährige Gakpo und seine Freundin Noa hatten am Samstag in den Sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren haben. Koeman sprach von einer „sehr traurigen Nachricht“, es habe aber keinen Moment gegeben, in dem Gakpo von der WM abreisen wollte.

Gakpo gehe mit den Dingen auf seine eigene Art um, so Koeman, der die Stärke und Reife seines Spielers hervorhob. Auch der Zusammenhalt im Team sei groß gewesen: „Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, um ihn zu unterstützen – sowohl die Spieler als auch die Betreuer.“

Kapitän Virgil van Dijk, der auch beim FC Liverpool Teamkollege Gakpos ist, würdigte den Offensivspieler. „Er ist sehr reif, sehr erwachsen. Ich habe großen Respekt davor, wie er und seine Familie damit umgehen, so schrecklich es auch ist“, sagte van Dijk.

Es sei sehr traurig, „aber wie der Trainer sagte: Cody kommt damit zurecht. Er ist darauf aus, in die nächste Runde einzuziehen. Er wird alles tun, was er kann. Genau darauf liegt der Fokus im Moment.“ Der Vorfall zeige jedoch, „dass Fußball zweitrangig ist. Es gibt wichtigere Dinge im Leben.“