WM 2026: Trainer tritt nach Rede des Staatspräsidenten zurück

SID 28.06.2026 • 19:15 Uhr Nach einer öffentlichen Entschuldigung des Staatspräsidenten gibt es beim Fußball-Verband Südkoreas Folgen. Der Trainer tritt zurück!

Erst entschuldigte sich der Staatspräsident bei seinen Landsleuten, dann trat der heftig kritisierte Nationaltrainer zurück: Das Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM hat in Südkorea zu schnellen Konsequenzen geführt.

Zunächst schrieb Staatsoberhaupt Lee Jae Myung auf X von einer „großen Enttäuschung, die durch dieses inakzeptable Ergebnis verursacht wurde. Wir werden zügig daran gehen, die Sportverwaltung zu reformieren, damit sich so etwas niemals wieder ereignet“.

Wenig später warf Chefcoach Myung-bo Hong das Handtuch. „Ich entschuldige mich aufrichtig bei der koreanischen Öffentlichkeit, die unsere Mannschaft unterstützt hat. Heute trete ich von meinem Amt zurück“, erklärte der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz am Sonntag im mexikanischen Zapopan, wo die Südkoreaner ihr Trainingslager bezogen hatten.

Son-Verzicht sorgte für massive Kritik

Hong hatte vor allem wegen seines Verzichts auf Stürmerstar Heung-Min Son in der Startelf bei der unerwarteten 0:1-Pleite gegen Südafrika für Unmut gesorgt. Nach knapp zwei Jahren an der Seitenlinie Südkoreas endet nun seine Amtszeit.

Lee hatte den Trainer und die sportliche Führung als Schuldige ausgemacht. „Wenn Loyalität und Fraktionismus höher bewertet werden als Kompetenz und inkompetente Personen in Führungspositionen berufen werden, ist das Ergebnis so gut wie vorprogrammiert“, schrieb er.