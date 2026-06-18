Mama kommt: Vozinha vor emotionalem Wiedersehen in Miami

SID 18.06.2026 • 10:11 Uhr Die Mutter des Torhüters verpasste dessen heroisches WM-Debüt gegen Spanien - nun ist die Einreise möglich.

Das nächste Kapitel im WM-Märchen von Kap Verdes Fußballheld Vozinha wird ein Familienmoment. Mama Ana Candida Evora kann wie erhofft einreisen und wird beim zweiten Spiel ihres Sohnes live dabei sein. „Ich bin sehr glücklich“, sagte Candida Evora der BBC und bestätigte, dass nun Vorkehrungen für ihre Reise nach Miami getroffen worden seien: „Das geht alles so schnell, aber ich bin trotzdem sehr glücklich. Ich werde meinen Sohn bei der Weltmeisterschaft spielen sehen, so Gott will.“

Die sensationelle WM-Premiere ihres Sohnes hatte sie noch verpasst. Nach dem überraschenden 0:0 der Afrikaner zum Auftakt gegen den Europameister Spanien hatte Vozinha erklärt, dass seine Mutter „wegen eines Visaproblems und der damit verbundenen Kosten“ nicht in Atlanta sein konnte. „Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft, und ich würde mir wünschen, dass sie hier wäre“, sagte der Torhüter.

Kap Verde gehört zu den 50 Ländern, deren Staatsangehörige dazu verpflichtet sind, eine Kaution in Höhe von bis zu 15.000 US-Dollar für ein Visum zu hinterlegen. Alle Angehörigen von Spielern hätten aber „Anspruch auf eine Befreiung“ von der Kaution, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Dies ist nun auch bei Vozinhas Mutter der Fall.

In der Nacht zu Montag, in der Kap Verde auf Uruguay trifft (00.00 Uhr/ARD und MagentaTV), wird Candida Evora da sein, „um ihn zu unterstützen, ihm Kraft und Mut zu geben. Nach dem Spiel werde ich ihn umarmen.“

Für Vozinha ist es das nächste Kapitel seines persönlichen WM-Märchens. Inmitten des sensationellen WM-Debüts seines Landes war er zum Social-Media-Star aufgestiegen. Seine Follower-Zahlen stiegen von 50.000 auf mehr als 13 Millionen.