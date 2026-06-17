Bestätigt: Portugals Nationaltrainer hört nach der WM auf

SID 17.06.2026 • 04:27 Uhr Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez bestätigt, dass für ihn nach der WM Schluss ist. Starstürmer Cristiano Ronaldo lobt er in höchsten Tönen.

Portugal setzt bei der Fußball-WM trotz anhaltender Debatten um seine Rolle erneut auf Cristiano Ronaldo als zentrale Figur.

„Er ist ein Vorbild und eine Referenz für den Fußball“, sagte Nationaltrainer Roberto Martinez vor dem Auftakt am Mittwoch (19.00 Uhr im LIVETICKER) in Houston gegen die DR Kongo.

WM 2026: Sonderlob für Cristiano Ronaldo

Für den 41-jährigen Ronaldo wird es bereits die sechste WM-Teilnahme, „aber ich kann sagen, dass es innerlich für ihn wie seine erste Weltmeisterschaft wirkt“, sagte Martinez: „Innerhalb der Mannschaft ist er ein unverzichtbarer Spieler, denn er ist der Torjäger. In unserem Offensivspiel spiegeln seine Statistiken wider, wie wichtig er ist.“