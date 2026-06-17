Bei der WM 2026: Lionel Messi erreicht nächsten Meilenstein

SID 17.06.2026 • 03:03 Uhr Vor genau 20 Jahren hatte Lionel Messi sein WM-Debüt gegeben. Nun spielt "La Pulga" sein bereits sechste WM.

Lionel Messi hat sich erneut in die Fußball-Geschichtsbücher eingetragen. Mit seinem 200. Länderspiel beim WM-Auftakt gegen Algerien (LIVETICKER) ist der argentinische Superstar genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt nun der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz stand.

Sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo kann nur etwas mehr als einen halben Tag später beim Auftaktspiel der Portugiesen in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo nachziehen, doch erst einmal gehörte die Bühne am Dienstagabend (Ortszeit) im Stadion der Kansas City Chiefs „La Pulga“.

Messi gab sein WM-Debüt 2006 in Deutschland

Für Mexikos Kult-Torhüter Guillermo Ochoa ist die XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada ebenfalls seine sechste WM. Allerdings kam der 40-Jährige bislang in nur bei drei Turnieren zum Einsatz.

Messi hatte sein WM-Debüt am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland mit 18 Jahren und 358 Tagen bei Argentiniens 6:0-Sieg gegen Serbien und Montenegro gefeiert. Dabei bereitete er umgehend ein Tor vor und erzielte eines selbst.

WM 2026: Auch Messi jagt den Rekord von Klose

2014 verlor er das WM-Finale gegen das DFB-Team, 2022 in Katar krönte der achtmalige Weltfußballer seine Karriere mit dem Titel und zog mit 26 WM-Einsätzen am bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus vorbei.