Matthäus: Dieser DFB-Star ist nicht "wegzudenken"

SID 09.06.2026 • 10:51 Uhr Kai Havertz ist laut Lothar Matthäus bei der WM ein gesetzter Führungsspieler - egal auf welcher Position.

Julian Nagelsmann hat Florian Wirtz, er hat Jamal Musiala – aber für Lothar Matthäus ist ein anderer der Fixstern in der Offensive der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Kai Havertz hat sich zum Führungsspieler entwickelt und ist nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne zum WM-Start. „Egal, auf welcher Position er spielt: ganz vorne, im offensiven Mittelfeld oder auf der Halbposition.“

Matthäus schlägt besonderen Havertz-Plan vor

Beim Auftakt gegen Curacao am Sonntag in Houston (19.00 Uhr im LIVETICKER) „könnte sich der Bundestrainer taktisch etwas einfallen lassen“, schrieb Matthäus. „Zum Beispiel Havertz auch mal weiter hinten und vorne Deniz Undav oder Nick Woltemade spielen zu lassen.“