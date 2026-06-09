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Matthäus: Dieser DFB-Star ist nicht "wegzudenken"

Dieser DFB-Star ist nicht „wegzudenken“

Kai Havertz ist laut Lothar Matthäus bei der WM ein gesetzter Führungsspieler - egal auf welcher Position.
Kai Havertz ist ein Schlüsselspieler im DFB-Team. Der Arsenal-Profi kann in der Offensive viele verschiedene Positionen spielen. Welche Rolle hat Julian Nagelsmann für ihn vorgesehen?
SID
Kai Havertz ist laut Lothar Matthäus bei der WM ein gesetzter Führungsspieler - egal auf welcher Position.

Julian Nagelsmann hat Florian Wirtz, er hat Jamal Musiala – aber für Lothar Matthäus ist ein anderer der Fixstern in der Offensive der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Kai Havertz hat sich zum Führungsspieler entwickelt und ist nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne zum WM-Start. „Egal, auf welcher Position er spielt: ganz vorne, im offensiven Mittelfeld oder auf der Halbposition.“

Matthäus schlägt besonderen Havertz-Plan vor

Beim Auftakt gegen Curacao am Sonntag in Houston (19.00 Uhr im LIVETICKER) „könnte sich der Bundestrainer taktisch etwas einfallen lassen“, schrieb Matthäus. „Zum Beispiel Havertz auch mal weiter hinten und vorne Deniz Undav oder Nick Woltemade spielen zu lassen.“

Es würde aber aus seiner Sicht „wenig Sinn ergeben, zum Beispiel die Doppel-Sechs aufzulösen und ein anderes System zu spielen, denn dann müsste man gegen den nächsten Gegner wieder umstellen“. So oder so erwarte er „einen deutlichen Sieg“.

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