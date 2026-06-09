"Sorry, man": Havertz mit unfreiwilligem Volltreffer

SID 09.06.2026 • 05:38 Uhr Nationalspieler Kai Havertz trifft beim öffentlichen Training einen Fotografen am Bauch und entschuldigt sich sofort.

Kai Havertz hat einen Volltreffer der unfreiwilligen Art gelandet: Der Offensivspieler des FC Arsenal schoss beim öffentlichen Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem versehentlich einen Fotografen ab.

Havertz traf den dicht neben dem Platz stehenden Mann mit seinem wuchtigen Schuss am Bauch. Sichtlich erschrocken eilte der „Täter“ zu dem Fotografen, klatschte mit ihm ab und sagte: „Sorry, man.“

Neuer-Comeback und Havertz-Treffer im Training