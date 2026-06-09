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"Sorry, man": Havertz mit unfreiwilligem Volltreffer

Havertz mit unfreiwilligem Volltreffer

Nationalspieler Kai Havertz trifft beim öffentlichen Training einen Fotografen am Bauch und entschuldigt sich sofort.
Nationalspieler Kai Havertz trifft im Training einen Fotografen
Nationalspieler Kai Havertz trifft im Training einen Fotografen
© AFP/GETTY IMAGES /SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
SID
Nationalspieler Kai Havertz trifft beim öffentlichen Training einen Fotografen am Bauch und entschuldigt sich sofort.

Kai Havertz hat einen Volltreffer der unfreiwilligen Art gelandet: Der Offensivspieler des FC Arsenal schoss beim öffentlichen Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem versehentlich einen Fotografen ab.

Havertz traf den dicht neben dem Platz stehenden Mann mit seinem wuchtigen Schuss am Bauch. Sichtlich erschrocken eilte der „Täter“ zu dem Fotografen, klatschte mit ihm ab und sagte: „Sorry, man.“

Neuer-Comeback und Havertz-Treffer im Training

Abgesehen von dieser Szene lief auf dem Gelände der Wake Forest University alles reibungslos. Die Fans auf den Tribünen freuten sich über Bälle, Trikots und zahlreiche Autogramme der DFB-Stars. Beim abschließenden Trainingsspiel jubelte Havertz auch über einen „richtigen“ Treffer.

Bei der 45-minütigen Einheit stieg auch Torhüter Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung ins Mannschaftstraining ein. Der 40-Jährige dürfte damit beim WM-Auftakt am 14. Juni gegen Außenseiter Curacao im Tor stehen.

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