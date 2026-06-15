Lothar Matthäus legt gegen Jürgen Klopp und Thomas Müller nach

Johannes Vehren 15.06.2026 • 20:40 Uhr Jürgen Klopp rudert nach seiner forschen Aussage zurück und entschuldigt sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann. Für Lothar Matthäus war dies das Mindeste.

Lothar Matthäus hat auf die Aussagen von Jürgen Klopp und Thomas Müller, die vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curacao für Wirbel gesorgt haben, reagiert und erneut deutliche Worte gefunden.

Er sei „überrascht“ gewesen, leitete die Fußball-Legende in ihrer Sky-Kolumne ein: „Jürgen ist lange genug Trainer gewesen und kommt vielleicht wieder zurück, Thomas ist noch aktiver Spieler. Beiden hätte es sicher nicht gefallen, wenn sich bei ihnen jemand von außen eingemischt hätte. Es war nicht der richtige Zeitpunkt und es waren die falschen Worte.“

Klopp hatte sich nach dem 7:1-Sieg des DFB-Teams am Sonntagabend bei Bundestrainer Julian Nagelsmann entschuldigt. Auch im Alter von 59 Jahren sei er immer noch „dämlich“, meinte der langjährige Liverpool-Coach.

Matthäus: Klopp-Entschuldigung das Mindeste

Matthäus hatte sich schon vor dem Curacao-Spiel sehr kritisch geäußert – und legte nun nach.

„Das ist typisch Jürgen, dass er solche Sprüche raushaut, weil er sieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat sich entschuldigt, das war das Mindeste. Aber so etwas hätte ihm eigentlich gar nicht passieren dürfen, das war sehr unüberlegt“, stellte Matthäus klar.

Gleichzeitig verwies er darauf, dass während der Übertragungen bei MagentaTV viel gelacht und geflachst werde, weshalb „wir uns vielleicht auf weitere Sprüche von Jürgen und Thomas einstellen“ müssen.