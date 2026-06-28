Medien: Zieht es Diomande nach Paris?

SID 28.06.2026 • 23:16 Uhr Der Flügelstürmer soll einen Wechsel zum Champions-League-Sieger anstreben. Doch sein Vertrag in Leipzig hat keine Ausstiegsklausel.

Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande (19) strebt offenbar einen Wechsel zum Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Angreifer von RB Leipzzig die Verantwortlichen des französischen Spitzenklubs darüber informiert haben, dass Paris sein „bevorzugtes nächstes Ziel“ sei.

Sky berichtete zudem, dass es zwischen Diomande und PSG bereits „eine vollständige Einigung über einen Vertrag bis 2031“ gebe. Zuletzt hatte auch der FC Liverpool Interesse an dem schnellen Flügel-Stürmer signalisiert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Ob es allerdings tatsächlich zu einem Wechsel von Diomande kommt, ist offen. Der Teenager hat in Leipzig im Vorjahr einen Vertrag bis 2030 unterschrieben – ohne Ausstiegsklausel, wie Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer zuletzt betonte.

Diomande liebt PSG seit seiner Kindheit

„Das heißt, wir sitzen auf dem Fahrersitz und alle anderen auf der Rückbank“, sagte Schäfer der Sport Bild: „Wir wollen Yan Diomande halten. Und er selbst sieht sich auch noch eine Weile in Leipzig.“

Paris sei ein Verein, „den ich schon seit meiner Kindheit liebe. Es ist eine Mannschaft, die ich als Fußballfan bewundere“, sagte Diomande zuletzt gegenüber französischen Medien. Derzeit weilt das Supertalent bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada.