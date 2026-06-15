WM: NFL-Star hilft Japan-Fans beim Müllsammeln

Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen – alles kommt weg: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft in den USA hinterließen die japanischen Fußballfans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber.
NFL-Star hilft Fans beim Müllsammeln
Kurz nach dem 2:2 (0:0) gegen die Niederlande erhielten die Anhänger der „Blauen Samurai“ dieses Mal sogar prominente Unterstützung.
NFL-Star Jameis Winston hilft beim Aufräumen
Jameis Winston, Quarterback des Football-Klubs New York Giants, packte in Dallas fleißig mit an. Auf einem Video, das The Athletic auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie der NFL-Profi dabei hilft, den Abfall in große, blaue Müllsäcke zu packen.
Die Aufräum-Aktionen der Anhänger der „Blauen Samurai“ nach den Spielen ihrer Mannschaft haben Tradition, es ist ein Ausdruck des Respekts und der Höflichkeit – auch die Mannschaft selbst hinterlässt für gewöhnlich ihre Kabine in einem einwandfreien Zustand.
Bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Japan in der Gruppe F noch auf Tunesien und Schweden. Auch nach diesen Partien dürfte kein Müll auf den Rängen zurückbleiben.