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WM: NFL-Star hilft Japan-Fans beim Müllsammeln

NFL-Star hilft Fans beim Müllsammeln

Die Anhänger der "Blauen Samurai" erhalten bei ihrer traditionellen Aktion diesem Unterstützung von einem NFL-Quarterback.
Die Niederlande muss sich gegen Japan mit einem Punkt begnügen. Die Japaner nutzen eine Ecke spät zum umjubelten Ausgleich.
SID
Die Anhänger der "Blauen Samurai" erhalten bei ihrer traditionellen Aktion diesem Unterstützung von einem NFL-Quarterback.

Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen – alles kommt weg: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft in den USA hinterließen die japanischen Fußballfans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber.

Kurz nach dem 2:2 (0:0) gegen die Niederlande erhielten die Anhänger der „Blauen Samurai“ dieses Mal sogar prominente Unterstützung.

NFL-Star Jameis Winston hilft beim Aufräumen

Jameis Winston, Quarterback des Football-Klubs New York Giants, packte in Dallas fleißig mit an. Auf einem Video, das The Athletic auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie der NFL-Profi dabei hilft, den Abfall in große, blaue Müllsäcke zu packen.

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Die Aufräum-Aktionen der Anhänger der „Blauen Samurai“ nach den Spielen ihrer Mannschaft haben Tradition, es ist ein Ausdruck des Respekts und der Höflichkeit – auch die Mannschaft selbst hinterlässt für gewöhnlich ihre Kabine in einem einwandfreien Zustand.

Bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Japan in der Gruppe F noch auf Tunesien und Schweden. Auch nach diesen Partien dürfte kein Müll auf den Rängen zurückbleiben.

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