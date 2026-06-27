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WM: Kane trifft historisch - aber eine Sache fehlt

Kuriosum um Kanes Rekordtor

Harry Kane überflügelt Gary Lineker und ist nun der erfolgreichste Angreifer der englischen WM-Historie. Bei seinem Tor gegen Panama fällt ein kurioses Detail auf.
Kane trug bei seinem Tor keine Kapitänsbinde
Kane trug bei seinem Tor keine Kapitänsbinde
© IMAGO/ANP
Felix Kunkel, Maximilian Huber
Harry Kane überflügelt Gary Lineker und ist nun der erfolgreichste Angreifer der englischen WM-Historie. Bei seinem Tor gegen Panama fällt ein kurioses Detail auf.

Harry Kane ist zum alleinigen WM-Rekordtorschützen der englischen Fußball-Nationalmannschaft aufgestiegen.

Der Stürmer von Bayern München erzielte im letzten Gruppenspiel gegen Panama das Tor zum 2:0-Endstand – gleichbedeutend mit seinem elften WM-Treffer insgesamt, womit er den bisherigen Rekordhalter Gary Lineker (10) überholte. Durch seinen Doppelpack zum Auftakt gegen Kroatien (4:2) war der Kapitän der Three Lions zuvor schon gleichgezogen.

Kurios: Bei seinem Rekordtreffer in der 67. Minute trug der Kapitän der Three Lions gar keine Kapitänsbinde. Offenbar hatte Kane diese nach der Halbzeitpause in der Kabine vergessen, erst in der folgenden Trinkpause bekam er die Binde gereicht.

„Kane hat nach dem Treffer in Richtung Bank gefragt: ‚Wo ist meine Binde?‘ Dann ist ganz schnell ein Betreuer losgerannt. Einen ganz langen Weg um das Spielfeld herum. Rein in die Kabine und hat die Binde geholt und Kane in der letzten Sekunde gerade gebracht“, berichtete MagentaTV-Kommentator Christian Strassburger.

WM: Kane mit weitem Abstand Rekordtorschütze

Kane ist schon bei der dritten WM erfolgreich: 2018 in Russland war er mit sechs Treffern Torschützenkönig gewesen, 2022 in Katar gelangen ihm zwei Tore. 2026 in den USA, Mexiko und Kanada benötigte Kane nur eine Halbzeit für die identische Ausbeute.

In der langen Liste englischer Nationalspieler traf nur David Beckham ebenfalls bei drei Weltmeisterschaften (1998, 2002, 2006).

Kane ist ohnehin schon mit großem Vorsprung Englands Rekordtorschütze (82). Dahinter folgt Wayne Rooney mit 53 Toren.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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