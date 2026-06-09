Was Thomas Müller bei Manuel Neuers Comeback "fragwürdig" fand

SID 09.06.2026 • 12:16 Uhr Thomas Müller befürwortet das Comeback von Manuel Neuer. Die Kommunikation von Bundestrainer Julian Nagelsmann gerät jedoch in die Kritik.

Thomas Müller hält das Nationalelf-Comeback seines alten Weltmeisterkollegen Manuel Neuer für richtig, sieht aber zugleich Versäumnisse in der Ansprache von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann.

„Die Diskussion wurde natürlich heiß gekocht, weil sie kommunikativ fragwürdig war“, sagte der 38-Jährige im ran-Interview: „Aber sportinhaltlich ist sie für mich nachvollziehbar.“

Müller sieht keine Degradierung von Baumann

Eine „Degradierung“ der vorherigen Nummer eins Oliver Baumann sehe er nicht: „Er muss ready sein und uns helfen, wenn wir ihn brauchen.“