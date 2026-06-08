WM: Neuer zurück! Deutschland kann aufatmen

Die deutsche Nationalmannschaft kann aufatmen: Sechs Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao ist Manuel Neuer auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.
Neuer zurück im DFB-Training
Der Torhüter des FC Bayern betrat gemeinsam mit seinen Mitspielern den Rasen, als das DFB-Team am Montagabend (Ortszeit) in Winston-Salem seine erste Einheit absolvierte.
Riesiger Ansturm auf DFB-Training
Der Andrang auf das öffentliche Training nahe des deutschen WM-Quartiers war riesig: Innerhalb von nur vier Minuten waren im Vorfeld sämtliche 3.000 Tickets vergriffen.
Neuer hatte zuletzt für die Länderspiele gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) aufgrund einer Wadenverletzung passen müssen. Beim Auftakt am 14. Juni gegen Curacao soll er im Tor stehen – es wäre sein erstes Länderspiel seit dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien.
Mit Neuers Einstieg ins Teamtraining ist der erste Schritt zum DFB-Comeback gemacht. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte die Rückkehr des 40-Jährigen zu Beginn der neuen Woche bereits angekündigt.
„Er ist auf dem Weg zu bester Fitness“, versicherte Nagelsmann zuletzt. Die fehlende Spielpraxis sei kein Problem: „Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar.“