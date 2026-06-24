Nach 981 Tagen ist Neymar zurück! Darauf hat ganz Brasilien gewartet

Felix Kunkel 25.06.2026 • 01:56 Uhr Über zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Länderspiel kehrt Neymar auf die große Bühne zurück. Der 34-Jährige feiert sein Comeback für Brasilien.

981 Tage nach seinem letzten Länderspiel hat Neymar bei der WM 2026 sein Comeback für die brasilianische Nationalmannschaft gefeiert. Der 34 Jahre alte Offensivspieler wurde im letzten Gruppenspiel gegen Schottland (3:0) in der 76. Minute eingewechselt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Selecao bereits drei Tore erzielt – und die Fans zuvor mit Sprechchören die Einwechslung von Neymar gefordert. Nach der Partie gab es für Neymar viele Umarmungen, auch mit seiner Frau und seinen drei Kindern.

Neymar hatte die ersten beiden WM-Spiele gegen Marokko (1:1) und Haiti (3:0) aufgrund von Wadenproblemen verpasst. Jüngst war er ins Teamtraining der Selecao zurückgekehrt.

Nationaltrainer Carlo Ancelotti hatte bereits vor dem Duell mit Schottland angekündigt, dass Neymar „bereit“ sei. Der Routinier habe „sehr gut trainiert in dieser Woche. Er ist fit und wir sind sehr glücklich darüber“, sagte der Italiener.

Neymar: Letztes Länderspiel im Oktober 2023

Der Offensivspieler vom FC Santos hatte seit seinem Einsatz am 18. Oktober 2023 gegen Uruguay (0:2) kein Länderspiel mehr bestritten.

Die Fans der Selecao fieberten dem Comeback des Hoffnungsträgers kräftig entgegen, hinter dessen tatsächlicher Leistungsfähigkeit steht aber nach mehreren Verletzungen in den zurückliegenden Monaten ein großes Fragezeichen.