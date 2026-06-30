Nach DFB-Aus: Paraguay ruft Feiertag aus

SID 30.06.2026 • 05:08 Uhr Nur wenige Stunden nach dem sensationellen Sieg gegen Deutschland unterschreibt Paraguays Staatspräsident ein besonderes Dekret.

Paraguays Staatspräsident Santiago Peña hat den Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM zum nationalen Feiertag erklärt.

„PARAGUAY GIBT NIEMALS AUF! FEIERTAG, VERDAMMT NOCH MAL!“, schrieb Peña nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag bei X. Kurz darauf unterzeichnete er das entsprechende Dekret.

Tag nach WM-Quali ebenfalls Feiertag

Für Paraguay war der Triumph im Sechzehntelfinale gegen die deutsche Mannschaft erst der zweite K.o.-Sieg bei einer WM, zuletzt waren die Südamerikaner 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale vorgestoßen.