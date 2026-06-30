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Nach DFB-Aus: Paraguay ruft Feiertag aus

DFB-Aus: Paraguay ruft Feiertag aus

Nur wenige Stunden nach dem sensationellen Sieg gegen Deutschland unterschreibt Paraguays Staatspräsident ein besonderes Dekret.
Paraguay feiert den Triumph über Deutschland bei der WM
Paraguay feiert den Triumph über Deutschland bei der WM
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
SID
Nur wenige Stunden nach dem sensationellen Sieg gegen Deutschland unterschreibt Paraguays Staatspräsident ein besonderes Dekret.

Paraguays Staatspräsident Santiago Peña hat den Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM zum nationalen Feiertag erklärt.

„PARAGUAY GIBT NIEMALS AUF! FEIERTAG, VERDAMMT NOCH MAL!“, schrieb Peña nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag bei X. Kurz darauf unterzeichnete er das entsprechende Dekret.

Tag nach WM-Quali ebenfalls Feiertag

Für Paraguay war der Triumph im Sechzehntelfinale gegen die deutsche Mannschaft erst der zweite K.o.-Sieg bei einer WM, zuletzt waren die Südamerikaner 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

Auch den Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September 2025 hatte Peña bereits zum Feiertag ausgerufen.

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