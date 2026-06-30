Nach DFB-Aus: Paraguay ruft Feiertag aus

Paraguays Staatspräsident Santiago Peña hat den Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM zum nationalen Feiertag erklärt.
DFB-Aus: Paraguay ruft Feiertag aus
Nur wenige Stunden nach dem sensationellen Sieg gegen Deutschland unterschreibt Paraguays Staatspräsident ein besonderes Dekret.
Paraguay feiert den Triumph über Deutschland bei der WM
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
„PARAGUAY GIBT NIEMALS AUF! FEIERTAG, VERDAMMT NOCH MAL!“, schrieb Peña nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag bei X. Kurz darauf unterzeichnete er das entsprechende Dekret.
Tag nach WM-Quali ebenfalls Feiertag
Für Paraguay war der Triumph im Sechzehntelfinale gegen die deutsche Mannschaft erst der zweite K.o.-Sieg bei einer WM, zuletzt waren die Südamerikaner 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale vorgestoßen.
Auch den Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September 2025 hatte Peña bereits zum Feiertag ausgerufen.