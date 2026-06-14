Die englische Fußball-Nationalmannschaft kann nach dem Diebstahl von Trainingsequipment aufatmen. Wie Torhüter Dean Henderson nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City berichtete, sei „alles wieder da. Also ist alles gut.“
Nach Diebstahl: England-Equipment wieder da
Die Spieler von Thomas Tuchel können aufatmen. Die Polizei ermittelt derweil.
Dean Henderson spricht nach dem Training
© AFP/SID/JUAN MABROMATA
Zuvor hatte Kansas Citys Bürgermeister Quinton Lucas mitgeteilt, dass Behörden auf „lokaler, staatlicher und föderaler Ebene“ Ermittlungen aufgenommen hätten, nachdem Fahrzeuge, die Ausrüstung von Florida zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen worden waren. Auch Abwehrspieler Dan Burn bestätigte, dass seine Ausrüstung und seine Schuhe wieder da seien.
Die Three Lions von Trainer Thomas Tuchel starten am Mittwochabend (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in die WM und treffen zum Auftakt in Dallas auf Kroatien. Weitere Gruppengegner sind Panama und Ghana.