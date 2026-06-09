Ausgeschlossener WM-Schiri erhebt schwere Vorwürfe

SID 09.06.2026 • 17:43 Uhr WM-Schiri Omar Artan wird die Einreise in die USA verweigert. Der Unparteiische erhebt schwere Vorwürfe. Er sei elf Stunden befragt worden.

Nach seiner verweigerten Einreise in die USA hat der eigentlich als WM-Schiedsrichter vorgesehen Omar Artan aus Somalia schwere Vorwürfe gegen die Grenzbeamten des Co-Gastgebers der am Donnerstag beginnenden Fußball-Endrunde erhoben.

„Ich hatte die richtigen Unterlagen und alles. Ich hatte das richtige Visum“, sagte Artan der New York Times: „Ich glaube, dass sie ein Problem mit meinem Land haben.“

Artan wurde elf Stunden in Miami befragt

Der Referee gab an, dass er nach seiner Ankunft aus Istanbul von den Beamten am Flughafen von Miami elf Stunden befragt wurde.

Anschließend sei er in eine Einzelzelle gebracht worden, wo er erneut mehrere Stunden festgehalten wurde. Dann musste er einen Rückflug nach Istanbul nehmen. Laut Artan haben ihm die Beamten keinen Grund für die Einreiseverweigerung genannt.

Einreise verweigert: „Ich bin sehr enttäuscht“

„Ich bin sehr, sehr enttäuscht“, sagte der 34 Jahre alte Artan: „Ich bin einfach nur ein Schiedsrichter, der versucht, seinen Traum zu leben. Den größten Traum meines Lebens, zur Weltmeisterschaft zu kommen.“