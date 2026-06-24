Lange Sperre nach Horrorfoul

SID 24.06.2026 • 21:09 Uhr Das Foul von Assim Madibo an Ismael Koné hat für den Kanadier eine schwere Verletzung zur Folge. Auch für den Mittelfeldspieler aus Katar hat es Konsequenzen.

Der katarische Mittelfeldspieler Assim Madibo (29) ist für das folgenschwere Foulspiel an Kanadas Ismael Koné für fünf Spiele gesperrt worden. Das teilte die Disziplinarkommission der FIFA mit. Koné hatte sich bei dem Tritt das Bein gebrochen, Madibo war dafür bei der 0:6-Niederlage in der 54. Minute mit Rot des Feldes verwiesen worden.

In den Tagen nach der Verletzung besuchte Madibo Koné im Krankenhaus. Der katarische Fußballverband betonte in einer Stellungnahme, dieser Besuch spiegle „den Geist des Fair Play und die starken Beziehungen auf und neben dem Platz“ wider.