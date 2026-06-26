Nach Sieg gegen Deutschland: Präsident ruft Feiertag aus

SID 26.06.2026 • 12:49 Uhr Der überraschende Erfolg gegen Deutschland hat in Ecuador Folgen. Präsident Daniel Noboa gibt seinen Landsleuten nach dem Einzug in die K.-o.-Runde spontan frei.

Nach dem überraschendem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Deutschland und dem Einzug ins Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft hat Ecuadors Präsident Daniel Noboa den Freitag spontan zum Feiertag erklärt.

„Danke an die Spieler und den Trainer, die es trotz der Kritik, der Beleidigungen und der schwierigen Momente geschafft haben, sich wieder aufzurappeln und dem ganzen Land diese immense Freude zu bereiten“, schrieb Noboa auf X. Anschließend verkündete er: „Morgen ist Feiertag!“

WM: Ecuador steht erstmals seit 2006 in der K.o.-Phase

Das Team von Nationaltrainer Sebastián Beccacece war am Donnerstag durch den Dreier im entscheidenden Gruppenspiel mit vier Punkten erstmals seit der WM 2006 in die K.o.-Phase eingezogen. In East Rutherford im MetLife Stadium hatten die ecuadorianischen Fans dies lautstark bejubelt und die deutschen Anhänger klar übertönt.