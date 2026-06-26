WM 2026: Eine bittere Wahrheit für Nagelsmann

Stefan Kumberger 26.06.2026 • 10:32 Uhr Bei ihrer Niederlage gegen Ecuador wirkt die DFB-Elf unkonzentriert und wenig bissig. Dass der Wille gefehlt haben soll, muss hinterfragt werden. Der SPORT1-Kommentar.

Die beste Nachricht des Tages stand bereits vor Anpfiff des WM-Spiels gegen Ecuador fest: Deutschland ist Sieger der Gruppe E und zieht ins Sechzehntelfinale ein. Das war es dann aber auch schon mit den guten Neuigkeiten, denn die 1:2-Pleite hat der Euphorie rund um diese Mannschaft nachhaltig geschadet.

Bei den Erklärungen für die Niederlage dürften zudem viele Fans hellhörig werden. Der Gegner aus Ecuador habe den Sieg mehr gewollt als man selbst – so sagten es jedenfalls Joshua Kimmich und Deniz Undav.

Die Begründung ist deswegen so bedenklich, weil man von einer deutschen Nationalmannschaft immer Siegeswillen verlangen darf und kann. Wer nur ein bisschen gewinnen will, braucht zu einem WM-Spiel gar nicht erst anzutreten.

WM: Bittere Wahrheit für Nagelsmann?

Insofern ist es verständlich, dass Julian Nagelsmann die These vom fehlenden Willen schnell als „Quatsch“ abtat, denn der Vorwurf ist gefährlich. Dass der Bundestrainer aber einen so ganz anderen Eindruck von dieser Partie hat als seine Spieler, ist dann wiederum doch seltsam. Wenn der Kapitän und der Topscorer das gleiche Fazit ziehen, sollte auch Nagelsmann in Betracht ziehen, dass sein Team gegen Ecuador ein Willens- und Motivationsproblem hatte.