Nach Traumtor gegen Paraguay: Reyna verkündet Vaterfreuden

SID 13.06.2026 • 09:08 Uhr Beim 4:1 der USA gegen Paraguay setzt der Mittelfeldspieler mit seinem schönen Treffer den Schlusspunkt - und jubelt anschließend passend.

Babyglück bei Giovanni Reyna: Der amerikanische Mittelfeldspieler hat nach seinem Traumtor beim 4:1 (3:0) gegen Paraguay Nachwuchs angekündigt. „Ich weiß es schon seit ein paar Monaten, also habe ich auf den perfekten Zeitpunkt gewartet“, sagte der Profi des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, der beim Jubel den Ball unter sein Trikot und den Daumen in seinen Mund gesteckt hatte: „Das hier fühlte sich irgendwie so an.“

Per Außenrist hatte der 23-Jährige, der mit seiner Frau Chloe sein erstes Kind erwartet, für den perfekten Abschluss aus Sicht des US-Teams gesorgt. Der Treffer auf der größtmöglichen Bühne sowie das private Glück abseits des Platzes sollen Reyna nach einem schwierigen Jahr am Niederrhein nun weiter Rückenwind und Selbstvertrauen verleihen. „Ich bin immer zuversichtlich, daher war das für mich nie wirklich ein Problem“, sagte Reyna über mögliche Selbstzweifel: „Für mich ist es ganz einfach: Was auch immer ich tun kann, um dieser Mannschaft zu helfen, werde ich tun.“