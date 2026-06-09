Goretzka brennt auf Wiedergutmachung nach WM-Blamagen

SID 09.06.2026 • 05:35 Uhr Leon Goretzka sieht nach den WM-Blamagen 2018 und 2022 einen Kreditverlust beim DFB-Team. Trotz der Hoffnung auf Besserung zählt er die Mannschaft nicht zu den Top-Favoriten.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka brennt nach den beiden WM-Blamagen 2018 und 2022 auf Wiedergutmachung.

„Das möchte man natürlich gerade rücken. Die Erinnerung daran belastet einen eigentlich nicht, aber natürlich spürt man es in der Gegenwart, dass einfach die Euphorie, dass die Nähe zu den Fans und auch vielleicht der Zuspruch der Fans nicht mehr so ist“, sagte Goretzka im Interview mit dem Weltverband FIFA.

Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wolle man den verspielten Kredit bei den Anhängern „natürlich zurückverdienen“. Das sei eigentlich seine „persönliche größte Motivation und so geht es auch der ganzen Mannschaft“, versicherte der Münchner.

Goretzka: „Ich wäre lieber Topfavorit“

In Russland und Katar war der viermalige Weltmeister jeweils in der Vorrunde gescheitert. „Natürlich kann und sollte man aus Fehlern lernen. Und trotzdem hilft es uns nicht, wenn wir jetzt viel darüber reden und nachdenken. Wir wollen einfach nach vorne gucken und diese Chance nutzen, die sich uns jetzt bietet“, sagte Goretzka.

Trotz der jüngsten neun Siege in Serie startet die DFB-Auswahl nicht als Favorit in die WM. „Die Situation ist ein Stück weit eine andere als in den Turnieren davor. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir im Kreise der Top-Favoriten dazugehören. So ehrlich müssen wir sein“, sagte Goretzka, fügte aber an: „Ich wäre lieber Topfavorit. Das kenne ich aus dem Verein gut und dann sind die Chancen am höchsten, dass man es auch zieht.“