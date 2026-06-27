Nächster England-Schock! "WM-Albtraum für Thomas Tuchel"

Maximilian Huber 28.06.2026 • 01:05 Uhr Leverkusens Jarell Quansah muss beim letzten englischen Gruppenspiel gegen Panama vorzeitig ausgewechselt werden. Für Thomas Tuchel entsteht allmählich ein echtes Problem.

Thomas Tuchel und England müssen womöglich einen weiteren verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen.

Nachdem sich Reece James vor wenigen Tagen eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte und mindestens zwei Spiele der WM verpassen wird, hat sich nun auch sein Ersatz Jarell Quansah offenbar verletzt. Der Leverkusener Verteidiger musste beim letzten Gruppenspiel Englands gegen Panama (2:0) vorzeitig ausgewechselt werden.

Quansah humpelt vom Platz

Quansah, der nach James‘ Verletzung erst in die Startelf gerückt war, knickte in der 59. Minute nach einem Zweikampf mit Panamas José Luis Rodriguez unglücklich um und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Teambetreuer eilten auf den Platz und behandelten Quansah, der anschließend vom Feld humpelte.

Kurios: Wenige Augenblicke später traf England durch Jude Bellingham zum 1:0 und agierte dabei in Unterzahl, da Quansah noch am Spielfeldrand behandelt wurde.

„Ein weiterer Verletzungsschlag für England“

Tuchel reagierte und nahm Quansah nach dem Treffer vom Feld. Für den 23-Jährigen kam Djed Spence auf das Feld und nahm Quansahs Position als Rechtsverteidiger ein.

„Die Probleme auf der Außenverteidigerposition der englischen Nationalmannschaft verschärfen sich“, schrieb ESPN, während die Daily Mail ein englisches Problem ausmachte: „Wer spielt jetzt als rechter Verteidiger?“

Die Sun titelte: „Ein weiterer Verletzungsschlag für England“, während der Mirror über einen echten „WM-Albtraum für Thomas Tuchel“ berichtet.