Schock für Tuchel! England-Star fällt wohl aus

Johannes Vehren 27.06.2026 • 00:10 Uhr Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel muss offenbar vorerst auf Reece James verzichten. Der Rechtsverteidiger soll verletzungsbedingt mindestens zwei Spiele ausfallen.

Bittere Nachricht für Thomas Tuchel: Der Rechtsverteidiger Reece James wird wegen einer Oberschenkelverletzung vorerst bei der WM ausfallen. Das bestätigte der deutsche Coach.

„Wir beurteilen die Situation von Spiel zu Spiel, sind aber überzeugt, dass er uns im Verlauf des Turniers zur Verfügung stehen wird“, meinte Tuchel. Englische Medien berichten, dass der Star des FC Chelsea für mindestens zwei Spiele ausfällt.

Die Verletzung hat sich der 26-Jährige vermutlich in den vergangenen Tagen im Training zugezogen, denn die beiden bisherigen Gruppenspiele gegen Kroatien und Ghana absolvierte er über die volle Distanz.

WM: Wie lange fällt James aus?

Fällt James tatsächlich für zwei Spiele, würde das bedeuten, dass er sowohl das letzte Gruppenspiel gegen Panama (Samstag ab 23 Uhr im LIVETICKER) sowie das Sechzehntelfinale verpasst. Ob James bei einem möglichen Achtelfinale fit ist, wird sich bis dahin herauskristallisieren.

Schon Mitte März hatte der sich der Abwehrmann im Trikot des FC Chelsea eine Oberschenkelverletzung zugezogen, durch die er knapp zwei Monate ausfiel.

Für Tuchel ergibt sich durch den Ausfall eine knifflige Situation. Eigentlich hatte der deutsche Trainer Tino Livramento als James-Backup für den WM-Kader nominiert, doch dieser verletzte sich kurz vor dem Turnier-Start an der Wade und fiel damit für die Weltmeisterschaft aus. Tuchel nominierte im Anschluss Innenverteidiger Trevoh Chalobah nach.

Declan Rice und Elliot Anderson, die zuletzt angeschlagen waren, seien „einsatzbereit“. Bukayo Saka habe dazu keine Schmerzen mehr und könne von Beginn an spielen.