Havertz? „Müssen ihn aufbauen“

SID 01.06.2026 • 05:21 Uhr Der Bundestrainer Julian Nagelsmann lobt seinen etatmäßigen "Neuner" und erklärt, was er sich bei der WM von ihm erhofft.

Kai Havertz war der traurige Held im Champions-League-Finale, den großen Triumph soll der Endspielverlierer nun bei der Fußball-WM mit der deutschen Nationalmannschaft nachholen.

„Wir müssen ihn aufbauen, aber das kriegen wir hin“, sagte Julian Nagelsmann nach dem 4:0 (1:0) im ersten von zwei WM-Tests noch ohne Havertz gegen Finnland und versprach: „Er wird gute Leistungen zeigen.“

Nagelsmann stärkt Havertz den Rücken

Obwohl Havertz-Ersatz Deniz Undav in Mainz mit zwei Toren und einer Vorlage geglänzt hatte, ließ der Bundestrainer keinen Zweifel daran, dass der Arsenal-Profi Havertz im Sturmzentrum gesetzt ist. „Wir brauchen Kai, sein Tor im Champions-League-Finale war außergewöhnlich“, sagte er, auch wenn es gegen Paris Saint-Germain (3:4 i.E.) nicht zum ersehnten Cup gereicht hatte.

„Man hat seine Bedeutung gesehen, seinen Fleiß in der Defensive, seine brutale Kopfballstärke auch defensiv bei Standards“, führte Nagelsmann aus. Darüber hinaus sei Havertz „ein sehr guter Mensch, ein richtig guter Typ und ein Topspieler.“

Havertz fliegt direkt in die USA

Deshalb setzt Nagelsmann auch so sehr auf den 26-Jährigen. „Kai ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, er kann die Tiefe ansprinten mit seinem Tempo. Alle unsere Best-of-Szenen sind immer mit Kai.“