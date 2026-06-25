Julian Nagelsmann gibt Update bei Nathaniel Brown

SID 26.06.2026 • 00:57 Uhr Julian Nagelsmann gibt ein Update zu Nathaniel Brown. Wird er für das Sechzehntelfinale rechtzeitig fit?

Julian Nagelsmann rechnet im Sechzehntelfinale der Fußball-WM wieder mit Linksverteidiger Nathaniel Brown.

„Ihm geht es gut, das Training war heute gut, ich denke, dass er Montag spielen kann“, sagte der Bundestrainer nach dem 1:2 (1:1) zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador über den Frankfurter. Brown hatte das Spiel wegen leichter Adduktorenprobleme verpasst.

WM: Auf wen trifft Deutschland?

Schon am Montag (22.30 Uhr im LIVETICKER) wartet auf das DFB-Team in Foxborough ein noch unbekannter Gruppendritter in der ersten K.o.-Runde. Brown war bisher auf der linken Seite gesetzt.