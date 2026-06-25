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Julian Nagelsmann gibt Update bei Nathaniel Brown

Nagelsmann gibt Update bei Brown

Julian Nagelsmann gibt ein Update zu Nathaniel Brown. Wird er für das Sechzehntelfinale rechtzeitig fit?
Vor dem frühen 1:0 durch Leroy Sané spielt Pavlovic mit hohem Bein den Ball. Für viele ein klares Foul, Schiedsrichterin Tori Penso lässt aber weiterlaufen.
SID
Julian Nagelsmann gibt ein Update zu Nathaniel Brown. Wird er für das Sechzehntelfinale rechtzeitig fit?

Julian Nagelsmann rechnet im Sechzehntelfinale der Fußball-WM wieder mit Linksverteidiger Nathaniel Brown.

„Ihm geht es gut, das Training war heute gut, ich denke, dass er Montag spielen kann“, sagte der Bundestrainer nach dem 1:2 (1:1) zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador über den Frankfurter. Brown hatte das Spiel wegen leichter Adduktorenprobleme verpasst.

WM: Auf wen trifft Deutschland?

Schon am Montag (22.30 Uhr im LIVETICKER) wartet auf das DFB-Team in Foxborough ein noch unbekannter Gruppendritter in der ersten K.o.-Runde. Brown war bisher auf der linken Seite gesetzt.

Gegen Ecuador durfte David Raum für ihn ran. Der Leipziger war aber am Tor zum 1:2 beteiligt, als er ein Kopfballduell verlor.

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