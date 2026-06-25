Schweinsteiger reagiert auf nächsten Transfer des FC Bayern

Julius Schamburg 25.06.2026 • 21:58 Uhr Bastian Schweinsteiger reagiert auf den nächsten Transfer des FC Bayern. Außerdem hat der Experte noch eine besondere Grußbotschaft parat.

Bastian Schweinsteiger hat auf den bevorstehenden Transfer von Nathaniel Brown zum FC Bayern München reagiert.

„Gut für Bayern München. Auch gut für Eintracht Frankfurt“, sagte Schweinsteiger in der ARD vor dem letzten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ecuador (LIVETICKER).

Brown habe sich super entwickelt und habe darüber hinaus noch unglaubliches Potenzial. „Von daher Glückwunsch an den FC Bayern. Glückwunsch an Eintracht Frankfurt. Glückwunsch Nathaniel Brown“, sagte Schweinsteiger.

Brown wechselt für 55 Millionen zum FC Bayern

Brown wird Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen und für 55 Millionen zum deutschen Rekordmeister wechseln. Dort unterschreibt er einen Fünfjahresvertrag. SPORT1 berichtete.

Neben Brown wird wohl auch der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari zum FC Bayern wechseln. Der 25 Jahre alte Offensivspieler hat seinen Medizincheck offenbar bereits absolviert.

Und dann überraschte Schweinsteiger noch mit einer besonderen Grußbotschaft. Denn zuvor war in der ARD nach Achim, der Heimatstadt von DFB-Stürmer Deniz Undav, geschaltet worden.