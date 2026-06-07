Nagelsmann mauert - doch WM-Startelf fast sicher

SID 07.06.2026 • 06:41 Uhr Manuel Neuer kehrt gegen Curacao ins Tor zurück, ansonsten dürfte die USA-Elf beginnen.

Julian Nagelsmann dürfte seine WM-Formation gefunden haben, auch wenn der Bundestrainer noch etwas mauert. „Ob die Startelf genauso aussieht, ist ein bisschen vage“, sagte Nagelsmann nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg bei der gelungenen Turniergeneralprobe in Chicago gegen die USA.

Torhüter Manuel Neuer wird Stand jetzt am 14. Juni in Houston gegen Curacao Oliver Baumann ersetzen. Ansonsten dürften die zehn Feldspieler auflaufen, die auch am Samstag im Soldier Field begannen.

Nathaniel Brown wird dabei voraussichtlich den Platz hinten links einnehmen und Leroy Sané den verletzt abgereisten Lennart Karl ersetzen. „Er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Er ist demütig und sehr wissbegierig“, sagte Nagelsmann über Brown. Mit Siegtorschütze Sané war er „zufrieden“, forderte aber auch: „Er muss einfach immer an die Grenze gehen.“

DFB-Team will während des Turniers wachsen

Der 38-Jährige betonte zudem, wie wichtig das komplette Aufgebot sei. Gegen die USA wechselte er achtmal und verschaffte so vielen Spielern Praxis. „Wir müssen abwarten, ob alle gesund bleiben und wie alle trainieren. Man hat gesehen, dass wir alle Spieler im Kader brauchen. Alle haben Gas gegeben“, sagte Nagelsmann.