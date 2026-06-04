Neue Details: Einsatz von Manuel Neuer bei WM-Generalprobe offen!

Manuel Neuer trainiert weiterhin nicht vollumfänglich mit der Mannschaft: Die Nummer eins des deutschen Nationalteams befindet sich auch zwei Tage vor der WM-Generalprobe im „Belastungsaufbau“.
Neuer-Einsatz offen
Anders als noch am Vortag wird Neuer aber bei manchen Übungen teilintegriert. Der Routinier des FC Bayern wird jeden Tag ein bisschen mehr ans Team herangeführt.
Neuer-Einsatz gegen USA noch offen
Nach Informationen von SPORT1 ist ein Einsatz des 40-Jährigen beim finalen Test vor Turnierstart gegen die Gastgebernation USA am Samstag (20.30 Uhr) noch offen. Bislang war der Plan, den zuletzt angeschlagenen Neuer bei dieser Partie einzusetzen.
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Sein bisher letztes Spiel bestritt der Keeper, der zum wiederholten Mal in der laufenden Saison an Wadenproblemen laboriert, am 16. Mai, als er im letzten Bundesligaspiel gegen Köln nach 60 Minuten ausgewechselt wurde.
Das deutsche Team startet am 14. Juni mit dem Spiel gegen Curacao in die WM. In den weiteren Vorrundenpartien warten die Elfenbeinkünste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).