DFB-Boss deutet Konsequenzen nach WM-Desaster an

SID 30.06.2026 • 17:29 Uhr DFB-Präsident Bernd Neuendorf reagiert auf das blamable WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft und deutet Konsequenzen an.

„Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte Präsident Bernd Neuendorf in einer DFB-Mitteilung rund 16 Stunden nach dem blamablen 3:4 i.E. im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

Er habe nach dieser „bitteren Niederlage“ und dem Ausscheiden bei der WM „noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen“, berichtete Neuendorf und verkündete: „Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt.“

Deutet der DFB-Boss das Nagelsmann-Aus an?

In den kommenden Tagen werde man nun „gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“. Nagelsmanns Zukunft blieb in Neuendorfs Sätzen offen, die kein explizites Bekenntnis zu ihm darstellten.

Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht noch bis zur EM 2028 unter Vertrag, einen Rücktritt von sich aus schloss er nach dem Paraguay-Spiel aus. Bei der Heim-EM 2024 war er mit der DFB-Auswahl im Viertelfinale am späteren Europameister Spanien gescheitert (1:2).