"Neuer Bomber der Nation": Matthäus fordert Undav

SID 21.06.2026 • 12:11 Uhr Deniz Undav gehört für Lothar Matthäus in die Startaufstellung. Der Rekord-Nationalspieler gerät ins Schwärmen und zieht sogar einen Vergleich zu Gerd Müller.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgefordert, seinen Super-Joker Deniz Undav bei der Fußball-WM in die Startelf zu beordern. Der Bundestrainer komme „nicht mehr dran vorbei, ihn jetzt von Anfang an zu bringen – auch, was das Leistungsvermögen betrifft“, sagte Matthäus bei RTL/ntv.

„Wenn man so performt wie Undav Woche für Woche, dann gehe ich davon aus, dass er im nächsten Spiel von Anfang an spielt“, ergänzte Matthäus: „Natürlich kann man sagen, dass wir einen guten Joker auf der Bank haben, und er wird in der 60. Minute eingewechselt, aber das ist egal. Er trifft sowieso immer.“

Matthäus sieht besondere Fähigkeiten bei Undav

Eine von Undavs Qualitäten sei es, sich keinen großen Kopf zu machen. „Er denkt nicht viel darüber nach, was in den Zeitungen steht, ob er von Anfang an spielt oder später reinkommt. Er hat einfach Spaß am Fußball und grübelt nicht lange.“

Auf dem Platz zeichneten ihn „im Strafraum gute Laufwege“ aus, auch wisse er, sich zu positionieren. „Wie er seinen Körper beim zweiten Tor dagegen stellt – mit einer Weltklasse-Mitnahme. Die Körperdrehung, wie er den Körper zwischen Ball und Abwehrspieler stellt und dann eiskalt abschließt – das ist eine besondere Klasse, die er hat, weil er dafür gebaut ist“, schwärmte Matthäus und ergänzte: