Ex-DFB-Talent bekommt neuen Namen und fährt zur WM

Vincent Wuttke 01.06.2026 • 21:36 Uhr Ein ehemaliges DFB-Juwel fährt zur WM - und erhält kurzerhand einen neuen Namen.

Das ist kurios: Der Iran hat seinen WM-Kader bekanntgegeben und dabei mit dem ehemaligen deutschen U19-Nationalspieler Dennis Eckert Ayensa überrascht. Dabei ging die Berufung des 29-Jährigen zunächst ein wenig unter beim Blick auf die offizielle Meldung des Verbands. Denn: Kurzerhand bekam der Stürmer einen neuen Nachnamen und läuft als Dennis Darghani auf.

Der Offensivmann hat einen deutschen Vater persischer Abstammung und eine spanische Mutter. Seine Tante Anahita Dargahi ist im Iran als Schauspielerin sehr bekannt. Nun schrieb der Verband dem Profi ebenfalls den Nachnamen der Familie seines Vaters zu.

Eckert Ayensa, oder auch Darghani, wurde von Coach Amir Ghalenoei erstmals nominiert. Das Debüt könnte also am Donnerstag im Test gegen Mali erfolgen.

Eckert Ayensa in Bonn geboren

Auf eine WM-Teilnahme hatte all die Jahre wenig hingedeutet. Eckert Ayensa wurde in Bonn geboren. In der Jugend lief der Torjäger für Borussia Mönchengladbach auf und gehörte dort sowohl in der U17 als auch in der U19 zu den besten Talenten auf seiner Position. In der U19 schoss Eckert Ayensa sogar 15 Treffer und lieferte sechs Assists. Und so lief er am 15. November 2015 auch für die deutsche U19-Nationalmannschaft auf.

Danach schaffte der Offensivmann direkt in seiner ersten Saison als Profi bei Celta Vigo in der zweiten spanischen Liga mit acht Toren und sechs Vorlagen in der Saison 2017/18 den vermeintlichen Durchbruch.