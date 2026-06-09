Vor Fußball-WM: Völler kritisiert politische Eingriffe

SID 09.06.2026 • 18:23 Uhr DFB-Sportdirektor Rudi Völler stellt sich politischen Fragen. Von der Mannschaft sollen diese Themen aber ferngehalten werden.

Die jüngsten Eingriffe der US-Politik in die Fußball-WM haben auch den DFB-Sportdirektor Rudi Völler irritiert.

„Ich hätte das gerne anders gehabt. Das ist nicht schön zu sehen“, sagte der Weltmeister von 1990 am Dienstag in Winston-Salem, fünf Tage vor dem deutschen Auftaktspiel gegen Curacao in Houston. Hintergründe könne er allerdings „nicht beurteilen“.

WM-Schiri wurde Einreise verweigert

Auch Teile der iranischen Delegation wurden abgewiesen. Wie der nationale Fußballverband am Dienstag mitteilte, sind dem Iran von den Vereinigten Staaten die zugeteilten Eintrittskarten für die Gruppenspiele zudem kurzfristig entzogen worden.

Völler: „Keine Angst politische Fragen zu beantworten“

Völler versicherte, er habe „keine Angst, politische Fragen zu beantworten. Aber wir sind für solche Probleme die falschen Ansprechpartner. Wir konzentrieren uns darauf, eine gute WM zu spielen, den Rest wird man sehen.“