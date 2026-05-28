Neymar-Schock für Brasilien!

Philipp Heinemann 28.05.2026 • 15:10 Uhr Brasilien muss mindestens bei den finalen WM-Tests auf Superstar Neymar verzichten. Auch das erste Spiel des Turniers dürfte auf der Kippe stehen.

Die Wadenverletzung von Superstar Neymar ist schlimmer als befürchtet. Wie der Teamarzt der brasilianischen Nationalmannschaft bekannt gab, wird der 34-Jährige für mehrere Wochen ausfallen.

„Neymar kam gestern hier in Granja Comary an und unterzog sich allen medizinischen Untersuchungen, die mit einer MRT-Untersuchung endeten, bei der eine Wadenverletzung zweiten Grades festgestellt wurde – es handelt sich also nicht nur um ein Ödem“, sagte Rodrigo Lasmar laut Globo Esporte.

Man gehe davon aus, „dass er in zwei bis drei Wochen wieder einsatzfähig sein wird“.

WM-Start für Neymar in Gefahr

Damit steht fest: Neymar wird die Testspiele gegen Panama (31. Mai) und Ägypten (7. Juni) mit maximaler Wahrscheinlichkeit verpassen.

Der WM-Auftakt der Selecao ist für den 14. Juni angesetzt, dann geht es gegen Marokko. Weiter geht es für das Team von Nationaltrainer Carlo Ancelotti mit der Partie gegen Haiti am 20. Juni. Das dritte Gruppenspiel gegen Schottland steigt am 25. Juni.

Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der 34 Jahre alte Rekordtorschütze (79 Tore in 128 Länderspielen) nicht mehr für Brasilien gespielt. Ursprünglich hatte Neymars Klub, der FC Santos, angegeben, dass keine strukturelle Verletzung vorliege.