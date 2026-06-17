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DFB-Team bereit für die Elfenbeinküste

DFB-Team bereit für die Elfenbeinküste

Nach dem Traumstart gegen Curacao wartet am Samstag in Toronto die Elfenbeinküste.
Joshua Kimmich spricht vor dem Duell gegen die Elfenbeinküste auch über deren Superstar Yan Diomande. Der Leipziger erinnert den Kapitän dabei an einen ehemaligen Bayern-Akteur.
SID
Nach dem Traumstart gegen Curacao wartet am Samstag in Toronto die Elfenbeinküste.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in kompletter Mannschaftsstärke die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel aufgenommen. Beim Training am Mittwochvormittag (Ortszeit) im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University standen alle 26 Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Platz.

Nach dem Traumstart gegen Curacao (7:1) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Toronto auf die Elfenbeinküste. Mit einem weiteren Sieg hätte der viermalige Weltmeister vorzeitig die K.o.-Phase erreicht.

In Winston-Salem stehen noch zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe es im FIFA-Charterflieger am frühen Freitagnachmittag Richtung Toronto geht. Letzter Gruppengegner ist Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.

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