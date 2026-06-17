DFB-Team bereit für die Elfenbeinküste

SID 17.06.2026 • 17:08 Uhr Nach dem Traumstart gegen Curacao wartet am Samstag in Toronto die Elfenbeinküste.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in kompletter Mannschaftsstärke die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel aufgenommen. Beim Training am Mittwochvormittag (Ortszeit) im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University standen alle 26 Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Platz.

Nach dem Traumstart gegen Curacao (7:1) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Toronto auf die Elfenbeinküste. Mit einem weiteren Sieg hätte der viermalige Weltmeister vorzeitig die K.o.-Phase erreicht.