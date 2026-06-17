Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in kompletter Mannschaftsstärke die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel aufgenommen. Beim Training am Mittwochvormittag (Ortszeit) im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University standen alle 26 Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Platz.
DFB-Team bereit für die Elfenbeinküste
Nach dem Traumstart gegen Curacao wartet am Samstag in Toronto die Elfenbeinküste.
Nach dem Traumstart gegen Curacao (7:1) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Toronto auf die Elfenbeinküste. Mit einem weiteren Sieg hätte der viermalige Weltmeister vorzeitig die K.o.-Phase erreicht.
In Winston-Salem stehen noch zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe es im FIFA-Charterflieger am frühen Freitagnachmittag Richtung Toronto geht. Letzter Gruppengegner ist Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.